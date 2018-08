A mulher do empresário raptado em 2016, na província de Sofala, apelou ao Presidente de Moçambique, Felipe Nyusi, para uma "ação musculada e firme", e que "sejam acionados os mecanismos necessários e eficazes" para se encontrar Américo Sebastião.Em carta a que a agência Lusa teve acesso hoje, Salomé Sebastião - que pediu igualmente ao Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, uma intervenção pessoal e institucional junto do homólogo de Moçambique - solicitou a Filipe Nyusi "a ajuda decisiva como Homem e como chefe de Estado"."Se ao mais alto representante de Moçambique não couber o poder de resolver este caso, então é toda uma nação que se vê abalada nos seus alicerces", escreveu a mulher do empresário, desaparecido desde 29 de julho de 2016.Sublinhando que "as palavras são graves porque é muito grave a situação" que vive, Salomé Sebastião apelou à "compaixão e humildade, ao poder do caráter e à indomável força na firmes e determinação nos atos"."Estão volvidos mais de dois anos em que as autoridades moçambicanas investigam o desaparecimento do meu marido, sem terem produzido qualquer tipo de resposta conducente à resolução deste caso ou ao seu mínimo esclarecimento. Ademais, sem ter havido por parte das autoridades moçambicanas a aceitação formal da cooperação oficialmente já vinculada pelas autoridades congéneres portuguesas", vincou.Expressando "muita tristeza pelo arrastar da situação", a mulher de Américo Sebastião vincou "lamentar com grande estupefação" o facto de não ter sido aceite a cooperação de Portugal nos domínios judiciário e judicial.A ajuda foi disponibilizada em maio último, em carta enviada pela ministra da Justiça de Portugal, Francisca Van Dunem, ao homólogo moçambicano, que assegurou que "o processo se encontra a ser investigado pelas autoridades judiciárias competentes", salientou uma fonte do ministério português.A resposta de Moçambique não esclareceu se aceita ou não a oferta portuguesa de ajuda judiciária e judicial.Salomé Sebastião dirigiu-se ao Presidente de Moçambique com "um especial e profundo significado: o significado da paz, da liberdade, da segurança dos cidadãos e da alegria na vida".Na carta enviada a Felipe Nyusi, de que foi dada informação ao primeiro-ministro de Moçambique, Carlos Agostinho do Rosário, e aos demais membros do Governo, a mulher de Américo Sebastião afirmou que a sua "ação não vai parar" e que "a voz não se vai calar".O empresário português foi raptado em 29 de julho de 2016, numa estação de abastecimento de combustíveis em Nhamapadza, distrito de Maringué, na província de Sofala, no centro do Moçambique.Segundo a família, os raptores usaram os cartões de débito e crédito para levantarem "4.000 euros", não conseguindo mais porque as contas foram bloqueadas logo que foi constatado o desaparecimento.Nunca mais se soube o paradeiro de Américo Sebastião desde o rapto, perpetrado por homens fardados, que algemaram o empresário e o colocaram dentro de uma das duas viaturas descaracterizadas com que deixaram o posto de abastecimento de combustíveis.