Um incêndio deflagrou esta quarta-feira na Rua do Borja, Avenida Infante Santo, em Lisboa, pelas 14h45. Dois bombeiros acabaram por ficar feridos na sequência do combate às chamas, que obrigou à evacuação de três prédios.



Segundo apurou o Correio da Manhã, um dos bombeiros terá sofrido queimaduras, enquanto que o outro terá uma fractura exposta.



No local estão 41 bombeiros, apoiados por 14 viaturas.



O fogo deflagra num pátio antigo de um antigo armazém e os bombeiros não sabem se este é habitado ou não. A evacuação de outras habitações é ainda incerta.



Fonte dos Sapadores de Lisboa afirma que, pelas 15h30, que o incêndio estava circunscrito ao armazém, localizado junto a outros prédios habitacionais.



Não há, para já, registo de outros feridos, segundo os bombeiros.



