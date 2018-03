Uma mulher de 83 anos morreu esta quarta-feira na Trofa, distrito do Porto, na sequência de um atropelamento por um veículo pesado de transporte de passageiros, no momento em que atravessava a Estrada Nacional 104.Segundo fonte dos bombeiros da Trofa, o acidente que ditou a morte de Natalina Silva ocorreu cerca das 19:11, na localidade de São Martinho de Bougado.A GNR da Trofa compareceu de imediato ao local, interrompendo parcialmente o trânsito, situação que pelas 21:00 ainda se verificava.À mesma hora, e após ser declarado o óbito pelo médico do Centro Hospitalar do Médio Ave, o corpo da mulher seguiu para o gabinete médico-legal do Alto Ave, em Guimarães.O autocarro pertence à empresa de transportes Transdev.