O cidadão macedónio que hoje abandonou o carro na Avenida dos Aliados, no Porto, levando a polícia a montar um perímetro de segurança é procurado por autoridades europeias

O automóvel abandonado esta quarta-feira na Avenida dos Aliados, no Porto, que obrigou ao corte do trânsito naquela via e acabou por ser rebocado pelas 19h35 pela PSP, pertence a um macedónio que é procurado por autoridades europeias, avança o Correio da Manhã.



A viatura foi considerada suspeira e a PSP chegou mesmo a montar um perímetro de segurança, cortando o trânsito e delimitando o acesso dos transeuntes ao local.



Foi chamada uma equipas de minas e armadilhas e um agente cinotécnico para apurar possíveis ameaças. Mas pouco depois, o proprietário da viatura identificou-se às autoridades no local e a viatura, estacionada junto ao Banco de Portugal, foi revistada e rebocada. As autoridades não encontraram nada de suspeito.



O homem, identificado como Amet Cocos Memet, de 36 anos, é cidadão da Macedónia e está impedido de permanecer no espaço Schengen.