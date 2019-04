O MPT - Partido da Terra acusa o seu eurodeputado de apropriação da base de dados do partido e de ter "abusivamente" assinado textos como presidente.

O MPT - Partido da Terra pediu a abertura de um processo disciplinar contra o seu eurodeputado, José Inácio Faria, alegando "uma atuação conspirativa" e uma "violação clara" dos estatutos do partido.



"A Comissão Política Nacional do MPT - Partido da Terra decidiu por unanimidade, em face da gravidade da atuação conspirativa do filiado José Inácio Faria, solicitar ao Conselho de Jurisdição Nacional a instrução de procedimento disciplinar contra o referido filiado, bem como contra outros filiados que com ele conspiraram e cuja cumplicidade se venha a comprovar", lê-se num comunicado enviado hoje às redações.



Entre as violações apontadas, o MPT destaca a apropriação da base de dados do partido, para a divulgação de um comunicado "denegrindo a direção nacional", e o facto de Inácio Faria ter "abusivamente" assinado textos como presidente.



A Comissão Política do MPT, partido que elegeu Inácio Faria e Marinho e Pinto nas eleições europeias de 2014, reuniu-se na terça-feira à noite e "considerou unanimemente que os atos referidos, quer a nível interno, quer a nível externo, representam um aproveitamento condenável da boa fé dos seus interlocutores, sejam filiados no MPT, sejam outras personalidades, sejam ainda outras forças políticas".



Os atos praticados pelo eurodeputado do MPT "têm ainda consequências muito graves para a imagem pública do partido e para a sua unidade interna" e "indiciam violação clara dos Estatutos do MPT e são passíveis da pena de expulsão neles prevista", refere ainda o comunicado.