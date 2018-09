MP quer prisão preventiva para jovem que esfaqueou colega no Seixal

A PGDL refere que o arguido, de 16 anos, é suspeito de, no primeiro dia de aulas, ter desferido quatro facadas na vítima, de 17 anos", atingindo-o nas costas.

O Ministério Público quer a medida de coação de prisão preventiva para o jovem, de 16 anos, que é suspeito de ter esfaqueado um colega, na segunda-feira, no Seixal e vai recorrer da decisão, foi esta terça-feira anunciado.



Segundo a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL), foi detido na segunda-feira e apresentado a um juiz de instrução criminal um arguido "fortemente indiciado pela prática de um crime de homicídio qualificado sob a forma tentada".



A PGDL refere que o arguido, de 16 anos, é suspeito de, no primeiro dia de aulas, ter desferido quatro facadas na vítima, de 17 anos", atingindo-o nas costas.



"O arguido e o ofendido frequentavam o mesmo estabelecimento de ensino na Amora e já em datas anteriores se haviam desentendido, dirigindo ameaças um ao outro", explica a PGDL em comunicado.



Segundo o documento, o Ministério Público requereu a aplicação ao arguido da medida de coação de prisão preventiva, mas o juiz de instrução criminal considerou "indiciada a prática do crime de homicídio simples, na forma tentada".



O juiz determinou a aplicação das medidas de coação de obrigação de apresentação periódica diária, proibição de permanência na escola e proibição de contactos com o ofendido, com o Ministério Público a anunciar que vai recorrer da decisão para o Tribunal da Relação de Lisboa.



A investigação do caso, que ocorreu na segunda-feira na escola B 2/3 Paulo da Gama, na Amora, concelho do Seixal, no distrito de Setúbal, prossegue sob a direcção do Ministério Público do Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) do Seixal.