A família da criança de ano e meio agredida violentamente em Vila Franca de Xira ameaçou de morte o alegado agressor. A PSP não promete a segurança pessoal do arguido, que ficou em liberdade após ser ouvido no tribunal.

A PSP garantiu esta terça-feira estar atenta às ameaças de morte feitas pela família da criança de ano e meio agredida violentamente em Vila Franca de Xira. No entanto, segundo disse fonte da força de segurança ao Observador, não vai prometer a segurança pessoal do arguido, que ficou em liberdade após ser ouvido no tribunal.

Os familiares da vítima garantem que vão "matar" o agressor, que agrediu a criança no domingo, e existe ainda um movimento na Internet que disponibilizou a morada do agressor. Não existe "para já, um grau de ameaça" que obrigue a polícia a tomar medidas adicionais de segurança, explicou fonte da PSP. As equipas do Corpo de Segurança Pessoal apenas são activadas por ordem do Ministério Público ou de um juiz.

Recordando o caso de um dos arguidos do processo Casa Pia, Bibi, que teve segurança pessoal da PSP, a mesma fonte disse ser "comum haver segurança pessoal nestes casos, quando as testemunhas são fundamentais na investigação e no decurso do processo".

O suspeito, de 32 anos, terá agredido no domingo uma criança de um ano e meio, filho da namorada. O alegado agressor justificou os hematomas visíveis na cara da vítima com uma queda. No entanto, no Hospital de Vila Franca de Xira, os médicos perceberam que as lesões não se deviam a uma queda mas sim a uma agressão.