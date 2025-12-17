Sábado – Pense por si

MP pede condenação de Luís Filipe Vieira e Benfica SAD no âmbito do caso 'Saco Azul'

CM 12:02
Ex-presidente do Benfica é acusado de três crimes de fraude fiscal qualificada e 19 de falsificação de documento

O Ministério Público pediu, esta quarta-feira, a condenação do ex-presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, a uma pena suspensa de pelo menos três anos e nove meses de prisão, bem como a condenação da Benfica SAD, no âmbito do julgamento do caso 'Saco Azul'.

Luís Filipe Vieira durante a entrevista na BTV
Luís Filipe Vieira durante a entrevista na BTV

A defesa do Benfica ficou perplexa com o pedido do MP. O ex-presidente do Benfica Luís Filipe Vieira é suspeito de três crimes de fraude fiscal qualificada e 19 de falsificação de documento, assim como Domingos Soares de Oliveira, antigo administrador e o ex-diretor financeiro do clube Miguel Moreira.

Os mesmos crimes são também imputados em coautoria com a empresa QuestãoFlexível, da qual é proprietário o empresário José Bernardes, que vai responder também pelo crime de branqueamento de capitais.

Também arguidos no processo Paulo Silva e José Raposo, a Benfica SAD está acusada de dois crimes de fraude fiscal qualificada e a Benfica Estádio de um crime de fraude fiscal e 19 de falsificação de documento.

Tópicos Fraude Prisão Crime lei e justiça Crime Sport Lisboa e Benfica Luís Filipe Vieira
