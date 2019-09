A Polícia Judiciária realizou dezenas de buscas esta quarta-feira, dia 18, devido aos programas da Proteção Civil Aldeia Segura e o das mensagens de texto (SMS) que se destinam a alertar a população em caso de incêndio. As buscas levaram à demissão do secretário de Estado da Proteção Civil, José Artur Neves , que foi constituído arguido.No que toca ao sistema de SMS de alerta, o Ministério da Administração Interna celebrou contratos com a Meo, a Nos e a Vodafone, que valem 735 mil euros, mas também um contrato com a empresa Fast Yubuy, que desenvolveu o sistema de alerta, detalha o jornal Público. No entanto, esta última empresa é de comércio de televisão e não de informática.O prazo de 60 dias também não foi cumprido por esta empresa, que recebeu 74 mil euros por ajuste direto.A Fast Yubuy integra o grupo Innowave, que é de informática.