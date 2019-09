Em Portugal, o ensino básico perdeu 187.176 alunos em dez anos, passando de 1.120.860 para 933.684. Os estudantes do 1.º ao 3.º ano de escolaridade diminuíram mais do que os em idade pré-escolar, que em 2007/08 eram 250.629 e dez anos depois, caíram para 227.938.Os dados figuram no relatório acerca do perfil do aluno publicado pela Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC).Ao verificar todos os níveis de ensino (pré-escolar ao superior), regista-se uma diminuição de 2.071.318 em 2007/08 para 1.908.770 uma década depois - ou seja, menos 162.548.A baixa natalidade e a emigração de portugueses em idade fértil pode justificar a quebra, indica o jornal Público.