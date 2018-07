O Governo vai criar gabinetes regionais de crise para situações de tragédia ou de catástrofe.A medida vai ser publicada esta quarta-feira em Diário da República, num despacho assinado pelo secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando Araújo, avança o jornal Público, esta quarta-feira.A ideia para a criação deste gabinete surgiu depois de, nos incêndios de 2017, ter sido detectada a necessidade de haver um mecanismo que acompanhasse a vários níveis as populações afectadas, não só em questões de saúde física e financeira, mas também na saúde mental. O objectivo passa por haver um gabinete de crise em cada região do país para que a resposta seja dada da forma mais imediata possível, no local.Os Núcleos de Resposta da Saúde Mental a Acidentes Graves ou Catástrofes servirão para responder a tragédias como a dos incêndios mas também para acidentes graves. Cada equipa será constituída por um médico, um enfermeiro, um assistente social e um psicólogo especializado na área.Recorde-se que depois dos incêndios do anos passado houve câmaras municipais que, por iniciativa própria, criaram gabinetes de apoio psicológico a nível municipal, lembra o Público.