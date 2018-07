A PGR ordenou a abertura de um inquérito à morte de uma criança belga vítima de um acidente numa piscina em Azeitão que morreu esta segunda-feira.



A Procuradoria-Geral da República (PGR) instaurou um inquérito à morte da criança belga de seis anos que morreu depois de um acidente numa piscina em Azeitão, no passado dia 17, informa o Diário de Notícias.



A criança terá ficado presa num filtro na piscina do Arrábida Country Retreat, em Azeitão, há uma semana. O menino foi estabilizado e levado para o Hospital D. Estefânia, em Lisboa, depois do acidente. Acabou por morrer esta segunda-feira, 23 de Julho de madrugada.



O inquérito está a ser dirigido pelo Departamento de Acção Penal de Lisboa.