Os crimes violentos voltaram a registar uma diminuição significativa, com uma descida a rondar os 10%, em comparação com o mesmo período do ano passado no primeiro semestre de 2018, de acordo com os dados dos serviços e forças de segurança, no primeiro semestre de 2018. O Diário de Notícias avança que a criminalidade violenta no país diminuiu 37% nos últimos dez anos.



No ano passado os crimes violentos já tinham diminuído 8,7%, e, segundo o Índice de Paz Global, Portugal é o terceiro país mais pacífico do mundo. Um factor decisivo para esta descida tem sido a maior presença policial nas ruas.



Nos tipos de crime que desceram destaca-se o roubo em via pública, o roubo por esticão e roubo às caixas ATM. Até 1 de Junho, as autoridades registaram apenas 12 assaltos a estas caixas automáticas neste ano, e só num destes casos é que os assaltantes conseguiram levar o dinheiro.

No ano passado este crime teve um aumento de 73,5%, comparativamente aos dados de 2016. Isso levou a um reforço da actividade das autoridades e da Polícia Judiciária que detiveram vários suspeitos e desmantelaram grupos criminosos que se dedicavam a estes assaltos.

A nível da criminalidade geral, que se refere aos crimes participados pelas vítimas às autoridades, registou-se uma redução muito ligeira (-0,7%). Em 2017, assinalou-se um aumento destes valores (3,3%).

Dentro desta criminalidade destaca-se uma descida de crimes de furto em casa, lojas e carros. Por outro lado, surgem cada vez mais crimes de burla, principalmente os que têm por base plataformas informáticas relacionadas com compras online, registando uma subida de 12%.

Sobre a descida da criminalidade violenta, o Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo (OSCOT) considera que estes números se devem ao trabalho das forças de segurança. Porém, no que se refere à criminalidade geral, o presidente do OSCOT António Nunes tem menos certezas, por não haver forma de registar os crimes que não chegam à polícia.

Por isso, o presidente do OSCOT defende a "necessidade de se realizar um inquérito de vitimação que permitirá dar a realidade da dimensão do problema". Citado no Diário de Notícias, António Nunes salienta: "Enquanto nos crimes violentos há sempre eco público e as autoridades têm sempre de agir, nos pequenos delitos – que acabam por contribuir para o sentimento de insegurança – nem todas as vítimas, senão a maior parte, se queixam às autoridades, a não ser que o tenham de fazer por causa do seguro".