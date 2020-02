Vem aí a greve dos estivadores. Segundo o pré-aviso, entre 19 de fevereiro e 9 de março, só se trabalha entre as 17 e as 20 horas e as 21 e as 24 horas para as empresas de estiva do grupo Yilport e TMB. Porém, os transportadores de mercadorias avisam que se trabalhará apenas quatro horas diárias, insuficiente para as operações que demoram um dia inteiro."Há um período muito reduzido de operação", avisa Carlos Oliveira, diretor executivo da direção regional de Lisboa da ANTRAM. "De manhã, costuma-se levantar os contentores vazios ou cheios. Ao final do dia, são entregues. Um horário das sete da manhã às cinco da tarde está reduzido a quatro horas de trabalho e é impossível. Se um veículo chegar ao porto de Lisboa e não for descarregado, o motorista terá que estar à espera", explica. Por isso, a ANTRAM alerta que os motoristas ou abandonam os veículos e mercadorias, ou pernoitam nos veículos entre a meia-noite e as 17 horas do dia seguinte."Para os transportadores, é sacrificar os motoristas por uma coisa sem pés nem cabeça", lamenta à. "Avisamos os clientes e associados a dias da greve que vai perturbar o porto de Lisboa, para que haja coordenação no desvio dos navios e na organização dos transportes para cargas e descargas."Os navios podem recorrer ao porto de Leixões ou de Vigo, ou Algeciras, elenca Oliveira, enquanto Lisboa estiver de greve. "A Lisboa chega e sai tudo. Temos todo o tipo de mercadorias, desde perecíveis, mobiliário, a pedra", elenca.Apesar do "transtorno" que a greve possa causar, Oliveira vê o protesto com "naturalidade". "Para o porto de Lisboa isto é um desastre, porque foi assolado por várias greves muitos anos e muitos armadores fugiram. Os que pensem em voltar, arrependem-se já."A greve convocada pelo Sindicato dos Estivadores e da Atividade Logística levou a Madeira a apelar ao Governo da República para que sejam tomadas "medidas excecionais" para salvaguardar o abastecimento da região enquanto durar a greve no Porto de Lisboa. Porém, António Mariano, presidente do SEAL, frisou à Agência Lusa que o pré-aviso de greve não abrange o ETE, o grupo português que faz o carregamento de navios rumo à Madeira.O pré-aviso de greve envolve quatro empresas de estiva que defendem o corte de 15% nos salários dos estivadores, segundo a Lusa. Três empresas pertencem ao grupo Yilport: Liscont, Sotagus e Multiterminal, A quarta é a TMB – Terminal Multiusos do Beato.Entre 19 e 28 de fevereiro, os estivadores só trabalham para estas quatro empresas no segundo turno, e de 29 de fevereiro a 9 de março não haverá qualquer prestação de trabalho para essas empresas."Neste momento estão em risco 143 postos de trabalho no porto de Lisboa", indica o SEAL no pré-aviso de greve. No documento, lê-se ainda que há trabalhadores que não recebem salários atempadamente há cerca de 17 meses.contactou o Porto de Lisboa, mas não foi possível obter esclarecimentos em tempo útil.