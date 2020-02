Partidos travam referendo à eutanásia

A maioria dos partidos com representação na Assembleia da República (AR) acredita ter capacidade e legitimidade para legislar sobre a despenalização da eutanásia e defende que não é necessário um referendo de iniciativa popular. Segundo o Público, as exceções são o CDS e o Chega, que aprovam a consulta popular sobre a morte assistida.





Quem tem dúvidas, como é o caso do PSD, admite não ser possível travar o processo legislativo em vésperas de debate e votação na generalidade - a despenalização da morte assistida conta com projetos de lei do Bloco, PAN, PS, PEV e IL que serão discutidos no dia 20 deste mês.Na terça-feira, a Conferência Episcopal Portuguesa anunciou o apoio às iniciativas em curso contra a despenalização da eutanásia, nomeadamente a realização de um referendo. A posição foi divulgada após uma reunião do Conselho Permanente da Conferência Episcopal, que decorreu em Fátima, na qual os bispos voltaram a apelar aos profissionais de saúde para não cederem a atos como a eutanásia, o suicídio assistido "ou a supressão da vida", mesmo em casos de doença irreversível.

"A opção mais digna contra a eutanásia está nos cuidados paliativos, como compromisso de proximidade, respeito e cuidado da vida humana até ao seu fim natural", lê-se no documento. O secretário da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) Manuel Barbosa disse aos jornalistas que o referendo, "embora a vida não seja referendável", pode ser, nas atuais circunstâncias, uma forma "útil para defender a vida no seu todo, desde o princípio até ao seu fim natural".



Com Lusa.