Elementos da GNR e da PSP iniciaram, já esta segunda-feira, o transporte de combustível de combustível para Lisboa, Setúbal, Beja, Sintra e Algarve, indicou o Ministério da Administração Interna. Segundo o mesmo, 26 militares da GNR conduziram 13 veículos para abastecer de combustível as regiões de Lisboa, Setúbal, Beja e Algarve enquanto os sete elementos da PSP asseguraram o transporte de combustível em Lisboa, Setúbal e Sintra.O movimento surge na sequência da Situação de Alerta declarada devido à greve dos motoristas de matérias perigosas, que vigora desde as 23h59 do dia 9 de agosto e as 23h59 do dia 21 de agosto na sequência da Situação de Crise Energética.A TSF avança ainda que pelo menos cinco camiões de transporte de matérias perigosas foram encontrados com pneus esvaziados na madrugada desta terça-feira em Vilar Formoso, distrito da Guarda, junto à fronteira com Espanha, no Parque TIR que serve de ponto de concentração dos piquetes de greve.Os motoristas iniciaram na segunda-feira uma greve por tempo indeterminado e no mesmo dia o Governo decretou uma requisição civil por considerar que os serviços mínimos não estavam a ser cumpridos.O âmbito da requisição visa assegurar o "abastecimento de combustíveis destinados à Rede de Emergência de Postos de Abastecimento (REPA)" e o abastecimento de combustíveis "destinados aos terminais e aos postos de abastecimento servidos a partir do centro de carga da Refinaria de Sines, tendo por referência 50% dos trabalhadores afetos a este tipo de serviços por cada empresa".Pretende-se também assegurar o abastecimento de combustíveis destinados aos aeroportos e ao funcionamento das unidades autónomas de gás.