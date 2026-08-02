Motociclista morre em colisão com camião na Ponte 25 de Abril

Ana Lúcia: quem é a mulher de Luís Neves, o homem que se casou com a PJ
Marco Alves
De acordo com a Lusoponte, a circulação está cortada na Ponte 25 de Abril no sentido Almada-Lisboa.
Uma colisão entre um camião e um motociclo na Ponte 25 de Abril, em Lisboa, na tarde deste domingo provocou um morto. A circulação está totalmente cortada no sentido Almada-Lisboa.
De acordo com a Lusoponte, a circulação está cortada na Ponte 25 de Abril no sentido Almada-Lisboa.
Para local foram destacados uma ambulância, uma viatura da VMER e a PSP.