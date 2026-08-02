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Motociclista morre em colisão com camião na Ponte 25 de Abril

Diogo Barreto
Diogo Barreto 18:31
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De acordo com a Lusoponte, a circulação está cortada na Ponte 25 de Abril no sentido Almada-Lisboa.

Uma colisão entre um camião e um motociclo na Ponte 25 de Abril, em Lisboa, na tarde deste domingo provocou um morto. A circulação está totalmente cortada no sentido Almada-Lisboa. 

Ponte 25 de Abril
Ponte 25 de Abril Pedro Catarino/Sábado

De acordo com a Lusoponte, a circulação está cortada na Ponte 25 de Abril no sentido Almada-Lisboa.

Para local foram destacados uma ambulância, uma viatura da VMER e a PSP.

Tópicos colisão Ponte 25 de Abril Lisboa Almada Polícia de Segurança Pública
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