Voo TAP com destino a Boston aterra de emergência nos Açores

O Airbus A321 LR Long Range tinha descolado de Lisboa às 12h17, acrescentando que “o voo seguirá para o destino final assim que possível”.

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Um avião da TAP com destino a Boston, nos Estados Unidos, aterrou esta de emergência no aeroporto das Lajes, nos Açores, devido a uma avaria técnica, disse ao Correio da Manhã fonte do gabinete de comunicação da transportadora.



TAP Armando Franca / Associated Press

“O voo TP217, que partiu de Lisboa com destino a Boston, fez uma escala não programada na Terceira, por precaução, para avaliar uma questão técnica”, afirmou a fonte.

O Airbus A321 LR Long Range tinha descolado de Lisboa às 12h17, precisou a mesma fonte, acrescentando que “o voo seguirá para o destino final assim que possível”.

No sábado, um outro voo da TAP que descolou com destino a Curitiba, no Brasil, regressou a Lisboa devido a uma questão técnica.

O voo TP067 seguia com destino a Curitiba, mas a tripulação solicitou o regresso ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, de onde tinha descolado.

Na origem deste regresso está uma “questão técnica”, segundo fonte oficial da TAP.

“A aterragem decorreu com total segurança e normalidade e os passageiros retomarão viagem assim que possível”, disse na altura a empresa, em comunicado.