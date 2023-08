Morte na Praia de Manta Rota. Associação acusa INEM de ter acionado meio errado

Associação Nacional de Técnicos de Emergência Médica contraria versão do INEM e assegura que as ambulâncias SIV "não prestam cuidados médicos de emergência avançados".

Este domingo, um homem de 58 anos morreu na Praia da Lota, em Manta Rota, depois de sofrer uma paragem cardiorrespiratória ao sair da água. O INEM demorou 40 minutos a chegar ao local e compareceu com uma Ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV), uma enfermeira e uma técnica. Na sequência da notícia avançada pela SÁBADO e pela TVI, a Associação Nacional de Técnicos de Emergência Médica emitiu um comunicado onde acusa o Instituto de ter acionado os meios errados.







CODU - INEM Bruno Colaço

"Desde já contrariando o INEM, IP. a Ambulância SIV não presta cuidados médicos de emergência – avançados. No caso concreto, do paciente em paragem cardíaca por causas desconhecidas, haveriam habilidades avançadas que em Portugal só podem lamentavelmente ser executadas por um médico", pode ler-se no documento.A ANTEM considera ainda "inadmissível" o tempo que os meios de socorro demoraram a chegar ao local, dando como referência que "entre o pedido de ajuda e a chegada ao local" os mesmos nunca devem tardar "mais de 7 minutos em ambiente de cidade e 14 minutos em ambiente rural"."Os cuidados médicos de emergência têm que ser prestados precocemente, e dentro de uma janela de tempo amplamente conhecida. Diversos países dispõem desta capacidade de resposta, suportada por Técnicos de Emergência Médica e Paramédicos, profissionais educados e treinados em todas as valências dos cuidados médicos de emergência, desde o básico ao avançado. É aqui que está a diferença e, é aqui que a diferença é feita. Cuidados Médicos de Emergência, prestados no tempo certo, ao paciente certo e transportado para o local certo, devidamente acompanhado com o devido suporte de vida".Para a Associação Nacional de Técnicos de Emergência Médica "o modelo em uso em Portugal está esgotado" mas nada tem sido feito para "evitar que estas e outras mortes ocorram".