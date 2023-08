Homem morre na praia após INEM demorar quase 40 minutos e sem VMER disponível

Um homem de 58 anos morreu este domingo na praia da Lota, Manta Rota, Algarve após sofrer uma paragem cardiorrespiratória ao sair da água pelas 13h15. O homem foi prontamente assistido com tentativas de reanimação por banhistas profissionais de saúde - dois enfermeiros e uma médica que se encontravam na praia -, e por nadadores salvadores, que fizeram a primeira chamada de emergência cerca de cinco minutos depois, pelas 13h20. Desde a primeira chamada, o INEM demorou 40 minutos a chegar - a Ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Vila Real de Santo António), composta por uma enfermeira e uma técnica do INEM, chegou pelas 14h10, testemunhou a SÁBADO no local - e não accionou o único VMER disponível na zona por estar a 45 minutos de distância. Quando chegou o INEM, o VMER já estava indisponível.