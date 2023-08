Quanto tempo demora o INEM a chegar à praia?

Chegou o tempo de praia e férias com amigos e família. Mas os imprevistos acontecem – e as emergências médicas também. Desde o início de agosto, duas pessoas entraram em paragem cardiorrespiratória no Algarve e morreram no areal. O caso mais recente aconteceu em Quarteira, dia 13, numa zona não vigiada entre as praia de Vale do Lobo e a praia de Loulé Velho. Neste caso, o francês de 49 anos ainda recebeu manobras de reanimação por uma equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), dispositivo de intervenção com um médico, um enfermeiro e equipamento de Suporte Avançado de Vida. Mas nem sempre é assim: não foi acionada VMER no outro caso, um banhista que entrou em paragem na Praia da Lota, Manta Rota, porque estava a… 45 minutos de distância.