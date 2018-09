Luís Teles morreu no dia 21 de Setembro, no quartel da serra da Carregueira. A versão anunciada à família referia que este estaria à civil e terá pedido uma arma, mas outra difere.

A morte do militar de 23 anos no quartel do Regimento dos Comandos, na serra da Carregueira, em Sintra, está a levantar suspeitas. Ao contrário da versão anunciada à família da vítima, de que Luís Teles estaria à civil e terá pedido uma arma para se suicidar, o militar estaria de serviço durante o incidente na passada sexta-feira, indica o jornal i. A investigação está a cargo da Polícia Judiciária Militar.

O jornal indica também, através de confirmação de fonte oficial do Exército, que quem estaria ao comando do Regimento no mesmo dia era um dos arguidos da investigação à morte de dois jovens no 127º curso de Comandos – que não está, no entanto, impedido de exercer funções militares. Os 19 militares acusados pelo Ministério Público pela morte, em 2016, de dois recrutas de 20 anos começam a ser julgados esta quinta-feira.

Durante a tarde da passada sexta-feira, Luís Teles – militar que prestara serviço na República Centro-Africana – estava de serviço ao paiol com outros dois militares e a arma usada para o disparo terá sido a sua. De acordo com o comunicado divulgado pelo Exército na altura, na origem da morte esteve um "ferimento causado pelo disparo de uma arma de fogo".

A família referiu à RTP que a notícia do ocorrido surgiu na noite do próprio dia, através de uma psicóloga, um padre e dois militares. Os enviados terão dito à mãe e à cunhada do jovem que Luís Teles estaria à civil na altura do incidente e que pediu a um colega a sua G-3, tendo efectuado o disparo fatal de seguida.

Esta explicação não terá feito sentido entre os familiares, que revelaram ao jornal que Luís Teles terá contado a amigos próximos que estaria a ser alvo de ameaças por parte de um colega.

A Polícia Judiciária Militar, que já esteve no local a recolher provas, encontra-se agora a apurar possíveis versões contraditórias entre os militares. No comunicado divulgado na noite da passada sexta-feira, o Exército refere que "lamenta o falecimento do militar, estando a acompanhar a situação".