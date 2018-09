Um militar dos Comandos morreu, esta sexta-feira, no quartel da Carregueira, em Sintra. De acordo com o comunicado divulgado pelo Exército, na origem da morte esteve um "ferimento causado pelo disparo de uma arma de fogo".



O incidente ocorreu pelas 19h42 e o Exército refere que foram accionados os procedimentos de emergência médica.



No comunicado divulgado na noite desta sexta-feira, o Exército refere que "lamenta o falecimento do militar estando a acompanhar a situação". A família do militar foi informada do acontecimento e está a receber apoio psicológico.