Os 19 militares que vão ser julgados pela morte de dois recrutas durante o 127º curso dos Comandos, em Setembro de 2006, terão de devolver o dinheiro que o Exército gastar na sua defesa caso sejam condenados com dolo.

"Nos casos em que seja concedida protecção jurídica e resulte [...] a condenação do militar por crime doloso, cuja decisão tenha transitado em julgado, o Exército exerce o direito de regresso relativamente às quantias que tenha pago" para esse efeito, define um despacho do chefe do Estado-maior do Exército (CEME), general Rovisco Duarte, assinado na quarta-feira passada. A deliberação, avançada pelo Diário de Notícias, entrou em vigor no dia 1 de Julho.

Já depois de assinar o despacho, o CEME anunciou que iriam ser definidas novas regras no que ao apoio jurídico diz respeito, recorda a mesma fonte, sendo que uma delas define que o Exército "fica excluído" de pagar "quaisquer encargos" com advogados escolhidos pelos militares e não pelo ramo das Forças Armadas.

O Tribunal Central Criminal de Lisboa marcou para 27 de Setembro o início do julgamento dos 19 militares acusados no processo do 127º curso de Comandos, no qual morreram os recrutas Dylan da Silva e Hugo Abreu, com 20 anos. Durante a prova, que decorreu na região de Alcochete, distrito de Setúbal, a 4 de Setembro de 2016, outros instruendos sofreram lesões graves e tiveram de ser internados.

Em Junho do ano passado, o Ministério Público (MP) acusou 19 militares no processo relativo à morte de dois recrutas dos Comandos e internamento de outros, considerando que os arguidos actuaram com "manifesto desprezo pelas consequências gravosas que provocaram nos ofendidos".

Da lista dos 19 acusados de abuso de autoridade e de ofensa à integridade física, no processo desencadeado pela morte dos recrutas Hugo Abreu e Dylan Silva e pelo internamento de outros, constam oito oficiais do Exército, oito sargentos e três praças, todos do Regimento de Comandos. "Os princípios e valores pelos quais se regem os arguidos revelam desrespeito pela vida, dignidade e liberdade da pessoa humana, tratando os ofendidos como pessoas descartáveis", indica a acusação assinada pela procuradora Cândida Vilar.

A acusação refere que, ao sujeitarem os ofendidos a essa "penosidade física e psicológica" durante a recruta efectuada em Setembro de 2016, todos os arguidos sabiam que "excediam os limites" permitidos pela Constituição e pelo Estatuto dos Militares da Forças Armadas e "colocaram em risco a vida e a saúde dos ofendidos, o que aconteceu logo no primeiro dia de formação.

Em causa estão crimes de abuso de autoridade e ofensa à integridade física. Ao todo, os 19 militares e arguidos vão ser julgados por 489 destes crimes.

