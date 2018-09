Oito meios aéreos e 250 bombeiros combatem fogo na Sertã

Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco não tem indicação de "populações ou habitações em risco".

Mais de 250 operacionais e oito meios aéreos estavam às 12h25 desta segunda-feira a combater um fogo florestal no concelho da Sertã, distrito de Castelo Branco, disse a Protecção Civil.



Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco disse à agência Lusa que o alerta foi dado às 11h18 e o que o fogo lavra uma zona de mato e floresta.



"Não há indicação de populações ou habitações em risco", explicou.



No terreno, além de oito meios aéreos, estavam, às 12h25, 258 operacionais e 70 veículos.