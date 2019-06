Morreu Ruben de Carvalho, histórico dirigente do PCP

Morreu o jornalista e histórico comunista Ruben de Carvalho, aos 74 anos, na madrugada desta terça-feira, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.O jornalista foi chefe da redação do semanário comunista "Avante!" desde a sua criação, em abril de 1974.

Ruben de Carvalho foi membro das "comissões juvenis de apoio" à candidatura do General Humberto Delgado, chefe de gabinete do Ministro Sem Pasta, Francisco Pereira de Moura, no I Governo Provisório após o 25 de Abril de 1974, e deputado à Assembleia da República.



Nascido em 1944 desempenhou funções de chefe de redação da revista Vida Mundial, tendo ainda trabalhado no jornal O Século.





Teve ainda responsabilidades na organização da "Festa do Avante!" desde 1976.

Foi deputado à Assembleia da República eleito pelo distrito de Setúbal e vereador Câmara Municipal de Lisboa.

Tinha 74 anos e era o único membro no atual Comité Central do PCP que tinha estado preso nas cadeias da PIDE durante o Estado Novo.Ruben de Carvalho manteve, na RDP1, o programa "Radicais Livres", onde debatia temas de atualidade com Jaime Nogueira Pinto.Numa nota o Secretariado do Comité Central do PCP recorda de Ruben de Carvalho "assumiu uma intervenção destacada na atividade do Partido, tendo desempenhado importantes tarefas, cargos e responsabilidades"."Ruben de Carvalho teve uma vida de intervenção e de luta na resistência antifascista, no movimento associativo estudantil, abraçou com intensidade a Revolução de Abril e defendeu os seus valores e conquistas", recorda o Comité Central, sublinhando que o dirigente comunista "deixou à sociedade portuguesa um contributo de grande relevo no conhecimento da música, na sua dimensão artística, cultural e social, no plano nacional e internacional, das suas raízes populares à sua dimensão erudita".Com Lusa