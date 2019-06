O Ministério Público abriu uma investigação à morte de Ruben de Carvalho, procurando averiguar se houve negligência durante o internamento do dirigente comunista que morreu no dia 11 de junho. Tudo devido a uma queda que o responsável pela Festa do Avante! deu no Hospital de Santa Maria.

Fonte da Procuradoria-Geral da República confirmou ao Observador "a existência de um inquérito dirigido pelo Ministério Público do DIAP de Lisboa". A investigação "não tem arguidos constituídos".

De acordo com o jornal digital, Ruben de Carvalho deu entrada no hospital com queixas na vesícula, tendo ficado internado. Foi durante esse período que sofreu uma queda e bateu com a cabeça, episódio que relatou à mulher durante uma visita. Nesse mesmo dia, entrou em coma, vindo a falecer cerca de três semanas mais tarde.

No dia do óbito, o Hospital de Santa Maria confirmou que a causa da morte foram "problemas de saúde que exigiram internamento hospitalar". O dirigente comunista foi autopsiado e o funeral realizou-se apenas este domingo.

Ruben de Carvalho era responsável na Câmara Municipal de Lisboa pelo Roteiro do Antifascismo, membro do Comité Central do PCP e fazia parte da organização da Festa do Avante! desde o seu início, em 1976.

Jornalista de profissão, Ruben de Carvalho foi também chefe de redação do semanário Avante!, órgão central do PCP, entre abril de 1974 e 1995, chefe de redação da revista Vida Mundial e redator coordenador do jornal O Século.

Foi membro das "comissões juvenis de apoio" à candidatura do general Humberto Delgado, chefe de gabinete do ministro Sem Pasta, Francisco Pereira de Moura, no I Governo Provisório após o 25 de Abril de 1974, deputado à Assembleia da República eleito pelo distrito de Setúbal e vereador na Câmara Municipal de Lisboa.

Tinha 74 anos e era o único membro no atual Comité Central do PCP que tinha estado preso nas cadeias da PIDE durante o Estado Novo.