Passageiros retirados de avião TAP no Aeroporto de Lisboa após derrame de combustível

Vários passageiros tiveram de ser retirados de um avião da TAP – o voo TP1272 tinha partida agendada para Viena, na Áustria, às 08h05 da manhã desta terça-feira – depois de se ter verificado um derrame de combustível durante o abastecimento, no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.





A mesma fonte revelou ainda que a operadora portuguesa procedeu "à troca da aeronave".



Os passageiros partirão para Viena ainda durante a manhã desta terça-feira. As autoridades investigam agora as causas deste incidente.

O incidente teve lugar quando o avião se encontrava estacionado e no momento em que vários passageiros entravam no Airbus. Segundo fonte da ANA – Aeroportos de Portugal contactada pelo, "foram acionadas de imediato várias equipas que procederem à remoção e limpeza do combustível".