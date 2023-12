Morreu Odete Santos, figura histórica do PCP

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Morreu a antiga deputada do PCP Odete Santos. A notícia foi confirmada pelo próprio partido que, em comunicado, dá as condolências à família. Figura histórica do partido, Odete Santos tinha 82 anos.







Sérgio Lemos/Correio da Manhã

Esteve no parlamento entre 1980 e 2007."Mulher de Abril, destacada deputada e dirigente comunista, Odete Santos foi uma figura marcante na construção do Portugal de Abril e na afirmação dos direitos que a Constituição da República Portuguesa consagra, em particular sobre os direitos dos trabalhadores, sobre a igualdade e a emancipação da mulher, uma presença constante na acção de solidariedade com os povos de todo o mundo, uma incansável participante na concretização do ideal e projeto do Partido Comunista Português", pode ler-se no comunicado do PCP.Nascida em 26 de abril de 1941, na freguesia de Pêga, concelho da Guarda, Maria Odete Santos era advogada, aderiu ao PCP em 1974 e foi deputada à Assembleia da República entre 1980 e 2007, tendo exercido também vários cargos a nível partidário e autárquico, em Setúbal.em atualização