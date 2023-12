Odete Santos, a 'camarada' multifacetada

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Odete Santos nasceu a 26 de abril de 1941 na freguesia de Pêga, concelho da Guarda. Advogada, atriz, feminista, foi deputada do Partido Comunista Português (PCP) durante 27 anos, presidente da Assembleia Municipal de Setúbal e agraciada, em 1998, por Jorge Sampaio, com a Medalha de Grande Oficial da Ordem do Infante D. Henrique. Esse é o resumo da sua participação pública, mas os 82 anos de vida mostram outras facetas. Do drama da perda de um filho num acidente de viação à luta pela legalização do aborto e pela emancipação das mulheres em Portugal, a "camarada" Odete conquistou o seu espaço como umas das deputadas mais carismáticas da democracia portuguesa. E uma advogada que não desistia dos seus clientes.