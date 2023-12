1º congresso dos comunistas há 100 anos: quando o PCP quis juntar-se a socialistas e sindicalistas

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Dois anos após a fundação, o Partido Comunista Português reuniu o seu I Congresso num clima de divisão interna, sanado pela presença de um membro da Internacional Comunista, no Centro Socialista de Lisboa, um local emprestado pelo PS, com quem os comunistas planeavam uma Frente Comum, nunca conseguida.

I Congresso do PCP marcou o funcionamento organizado do partido e o seu reconhecimento pela Internacional Comunista, que teve um papel preponderante na resolução da crise interna, decidindo pela expulsão de um grupo mais radical, maioritariamente oriundo da Juventude Comunista, chefiado por Caetano de Sousa, membro do primeiro comité Central do PCP, e apoiando a liderança de Carlos Rates, que se prolongaria até ao II Congresso, em 1926, no qual foi expulso do partido.