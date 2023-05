Morreu o teclista dos Ornatos Violeta, Elísio Donas

Morreu Elísio Donas, o teclista dos Ornatos Violeta, aos 48 anos. A notícia foi avançada por vários amigos nas redes sociais.







Facebook/ Elísio Donas

O músico participou em ambos os discos gravados pelo conjunto do Porto: Cão!, de 1997, e O Monstro Precisa de Amigos, de 1999. Tocou também nos vários concertos que a banda tem vindo a dar na última década, apesar de ter decidido abandonar a banda no início do século, quando os Ornatos se preparavam para gravar um terceiro álbum que acabou por nunca ser editado.No início da década passada formou o "coletivo artístico" Gato Morto, com a participação de vários músicos. Em 2020, em entrevista à Lusa , explicava que os Gato Morto eram "um projeto de vida" que começou em 2012 quando viajava de carro e viu um gato morto. "Achei que era um nome engraçado, com toda a carga emocional desse nome tão estranho e negro" e que decidiu manter esse nome pela sua "razão muito forte de existir", enquanto uma personagem que, "por erros de vida não intencionais", perdeu as sete vidas, recebendo outras de um poder superior. "Tem mais quatro ou cinco vidas, já perdeu duas ou três, porque não aprendeu a lição toda, mas luta para ser melhor. Já é melhor do que foi. É uma personagem à procura de melhorar diariamente", resumia.Donas nasceu em setembro de 1974 e ao longo da sua carreira como teclista gravou canções com Sérgio Godinho, fez parte dos Storytellers, a banda de apoio de Jimmy P., e atuou também como músico convidado de vários artistas, como Diogo Piçarra, para quem escreveu os arranjos do primeiro álbum, além de o acompanhar ao vivo.Ainda não são conhecidas as causas da morte do teclista.