PSD retira confiança a Pinto Moreira e ordena inquérito interno a escolhas autárquicas de 2017

O presidente do PSD anunciou hoje que o partido decidiu retirar a confiança política a Joaquim Pinto Moreira, mas sem passar a deputado não inscrito, e ordenou um inquérito interno para apurar as suspeitas lançadas pela "Operação Tutti frutti".







"A Comissão Permanente decidiu, sob proposta do presidente, solicitar ao Conselho de Jurisdição a abertura de um inquérito de processo de sindicância interna sobre os termos em que foram escolhidos os candidatos autárquicos em Lisboa em 2017", anunciou Luís Montenegro, no final da reunião.Quanto a Pinto Moreira, Montenegro justificou que a retoma do mandato deveria ter sido coordenada com a direção do partido - tal como tinha sido a suspensão depois de ser constituído arguido na "Operação Vortex", pelo que o deputado "deixará de expressar" a posição política da bancada social-democrata, mas continuará a integrá-la, sem passar a deputado não inscrito.