Morreu o primeiro presidente do Instituto Politécnico do Cávado e Ave

Atualmente, exercia funções como membro do Conselho de Curadores da Fundação IPCA.



Desempenhava o cargo de presidente da Assembleia Representativa da Ordem dos Contabilistas Certificados e era membro do Centro de Investigação em Contabilidade e Fiscalidade, tendo coordenado o Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses durante 14 anos.



"Doutorado em Contabilidade e investigador em contabilidade pública, com dezenas de artigos e livros publicados, era uma referência no ensino superior politécnico, reconhecido pela sua comunidade académica e científica", acrescenta a nota do IPCA.



O corpo estará em câmara ardente na Igreja Paroquial de Real, em Braga, a partir de sexta-feira, estando o funeral marcado para sábado.

O primeiro presidente do Instituto Politécnico do Cávado e Ave (IPCA), João Carvalho, morreu esta quinta-feira, vítima de doença prolongada, anunciou o instituto em nota publicada no seu 'site'.Segundo a nota, João Carvalho foi o primeiro director da Escola Superior de Gestão do IPCA, em 1996, e presidente da Comissão Instaladora do instituto durante cinco anos.Foi também o primeiro presidente eleito do IPCA, em 2011, cargo a que renunciou em 2017, por razões de saúde.