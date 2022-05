Morreu João Rendeiro. Estava detido na África do Sul

Morreu o antigo banqueiro do BPP João Rendeiro. Estava preso na África do Sul a aguardar a decisão sobre o processo de extradição. A morte foi confirmada ao CM pela advogada, June Marks.







João Rendeiro encontrava-se detido na prisão de Westville, África do Sul, a aguardar a decisão relativa ao processo de extradição que ia arrancar em junho.As autoridades sul-africanas vão investigar a morte do ex-banqueiro.No final de abril, a defesa de João Rendeiro alegou que o presidente do BPP tinha uma doença cardíaca para justificar que aguardasse a extradição em liberdade. Contudo, o relatório sobre a doença foi assinado por um psiquiatra que foi alvo de uma tentativa de expulsão por parte da Ordem dos Médicos.João Rendeiro tinha sido condenado no final de setembro de 2021 a três anos e seis meses de prisão efetiva por burla qualificada, num processo relacionado com a queda do BPP, em 2010.A sua mulher, Maria de Jesus Rendeiro, encontra-se em prisão domiciliária com pulseira eletrónica por suspeitas de descaminho de obras de arte da coleção do marido.