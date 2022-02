Documentos do processo de extradição de Rendeiro vão ser reenviados para Portugal

Os documentos do processo de extradição de João Rendeiro vão ser reenviados para Portugal pelas autoridades sul-africanas e terão de ser posteriormente remetidos para África do Sul de novo, avança o jornal Observador. Os documentos do ex-presidente do BPP devem chegar de novo à África do Sul a 1 de abril.



O processo sofreu um atraso depois de ter sido detetado que a fita vermelha e verde que selava o conjunto de documentos em português enviados pela Procuradoria-Geral da República estava partida, sendo necessário enviar de novo os documentos para as autoridades portuguesas que deviam garantir a inviolabilidade e integridade da documentação.



O processo de extradição de João Rendeiro será discutido entre os dias 13 e 30 de junho no tribunal de Verulam, com uma sessão prévia de preparação a 20 de maio com a defesa e a NPA.