"O nosso advogado falou com o presidente da Câmara e teve a garantia que podemos sair e depois voltaremos a entrar. Lamento que não tivesse oportunidade para me despedir da minha mãe e não sei se ainda vou conseguir a tempo de o fazer", referiu o filho.



O prédio Coutinho é num edifício de 13 andares cuja demolição está prevista desde 2000, ao abrigo do programa Polis, por ser considerado um "aborto urbanístico".



No entanto, a batalha judicial iniciada pelos moradores vem impedindo a concretização do projeto, iniciado quando José Sócrates era ministro do Ambiente.



Para o local onde está instalado o edifício, está prevista a construção do novo mercado municipal da cidade.



A ação de despejo dos nove últimos moradores no prédio esteve prevista para as 09:00 de segunda-feira, na sequência de uma decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, de abril, que declarou improcedente a providência cautelar movida em março de 2018.



No entanto, os moradores recusaram-se a sair e mantêm-se no prédio.



A VianaPolis já cortou a eletricidade, o gás e a água do prédio, estando também proibida a entrada de alimentos.



Quem sair do prédio, já não é autorizado a entrar, mas a VianaPolis abriu uma exceção para o caso de hoje, tendo em conta que em causa está um grave problema de saúde.

Um dos últimos nove moradores do prédio Coutinho, em Viana do Castelo, saiu hoje para ir ao hospital visitar a mulher, que está gravemente doente, mas pode regressar ao edifício "a qualquer momento", se assim o entender.Trata-se de um homem de 89 anos, que na última semana permaneceu no prédio na companhia de um dos filhos, que hoje também saiu para visitar a mãe.