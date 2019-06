No entanto, no mesmo período, menos de metade destes suspeitos não ficam em prisão preventiva. Dados da Polícia Judiciária ao Jornal de Notícias indicam que, das 119 detenções, apenas 36 dos suspeitos ficaram presos preventivamente.



Para o especialista em segurança virtual Tito de Morais, a Internet é a principal responsável pelo aumento da prevalência deste crime, com as crianças a terem acesso a ela cada vez mais cedo. "Há estudos que mostram que crianças de sete anos já estão a ser alvo de aliciamento sexual", defende.



As crianças começam a ser ser aliciadas sexualmente a partir de uma idade muito tenra, maior parte através da Internet. A maior parte dos suspeitos são homens, havendo também cinco mulheres, avança o Jornal de Notícias.Ao todo são 119 detenções desde 2016, com 17 delas a acontecerem este ano - e sete, só neste mês de junho. De acordo com o jornal, o perfil da maioria dos suspeitos é homem com idade entre os 21 e 40 anos. Três dos detidos tinham menos de 18 anos.