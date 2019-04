O Banco de Portugal tem enviado para a Caixa Económica Montepio Geral, rebatizada Banco Montepio, vários pedidos de esclarecimento sobre a sua relação com o núcleo familiar e empresarial de José Guilherme, o construtor que ofereceu a Ricardo Salgado um presente de 14 milhões de euros.

Segundo o Público, estes pedidos começaram em setembro de 2018 e têm como objetivo apurar a exposição do Grupo Montepio ao empresário para confirmar o seu peso nas contas da instituição. O supervisor pretende analisar não apenas a relação com o Banco Montepio, mas também com o Finibanco Angola, de quem o construtor é cliente.