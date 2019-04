Motociclista morre em acidente na Segunda Circular em Lisboa

Vítima mortal tem 33 anos. Trânsito muito condicionado junto ao aeroporto, sentido Norte-Sul.

Um motociclista de 33 anos morreu esta quinta-feira na Segunda Circular em Lisboa após uma colisão com um carro. O acidente deu-se no sentido Norte-Sul junto ao Aeroporto de Lisboa.



Uma mulher de 46 anos ficou com ferida mas sem gravidade.



O trânsito está muito condicionado e só se circula pela via da esquerda.



Em atualização