Montenegro vai propor novo ministro da Administração Interna na próxima semana

Diogo Barreto
Luís Montenegro falava no debate parlamentar quinzenal.
O primeiro-ministro afirmou esta quinta-feira que vai propor ao Presidente da República, na próxima semana, o sucessor de Marias Lúcia Amaral nas funções de ministro da Administração Interna, concluindo assim a “recomposição” do seu executivo.
Este calendário foi transmitido por Luís Montenegro no debate parlamentar quinzenal, em resposta a questões colocadas pelo presidente do Chega, André Ventura.
“Na próxima semana, o Governo terá a sua composição completamente restabelecida com uma proposta [de nomeação] que farei ao senhor Presidente da República”, declarou o líder do executivo.