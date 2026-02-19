Montenegro vai propor novo ministro da Administração Interna na próxima semana

Edição de 17 a 23 de fevereiro

O primeiro-ministro afirmou esta quinta-feira que vai propor ao Presidente da República, na próxima semana, o sucessor de Marias Lúcia Amaral nas funções de ministro da Administração Interna, concluindo assim a “recomposição” do seu executivo.



Montenegro debate mau tempo no parlamento após demissão no MAI Tiago Petinga/LUSA

Este calendário foi transmitido por Luís Montenegro no debate parlamentar quinzenal, em resposta a questões colocadas pelo presidente do Chega, André Ventura.

“Na próxima semana, o Governo terá a sua composição completamente restabelecida com uma proposta [de nomeação] que farei ao senhor Presidente da República”, declarou o líder do executivo.