Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

Portugal

Montenegro vai propor novo ministro da Administração Interna na próxima semana

15:34
Capa da Sábado Edição 17 a 23 de fevereiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 17 a 23 de fevereiro
As mais lidas

Luís Montenegro falava no debate parlamentar quinzenal.

O primeiro-ministro afirmou esta quinta-feira que vai propor ao Presidente da República, na próxima semana, o sucessor de Marias Lúcia Amaral nas funções de ministro da Administração Interna, concluindo assim a “recomposição” do seu executivo.

Montenegro debate mau tempo no parlamento após demissão no MAI
Montenegro debate mau tempo no parlamento após demissão no MAI Tiago Petinga/LUSA

Este calendário foi transmitido por Luís Montenegro no debate parlamentar quinzenal, em resposta a questões colocadas pelo presidente do Chega, André Ventura.

“Na próxima semana, o Governo terá a sua composição completamente restabelecida com uma proposta [de nomeação] que farei ao senhor Presidente da República”, declarou o líder do executivo.

Artigos Relacionados
Tópicos Líder Primeiro-ministro Parlamento Ministro (governo) Luís Montenegro CHEGA
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Montenegro vai propor novo ministro da Administração Interna na próxima semana