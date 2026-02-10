Sábado – Pense por si

Portugal

Ministra da Administração Interna demitiu-se e Marcelo já aceitou o pedido

Débora Calheiros Lourenço
Débora Calheiros Lourenço 21:20
Maria Lúcia Amaral "entendeu já não ter as condições pessoais e políticas indispensáveis ao exercício do cargo, e que lhe foi proposta pelo Primeiro-Ministro".

Maria Lúcia Amaral já não é ministra da Administração Interna. Marcelo Rebelo de Sousa anunciou, , que "aceitou o pedido de demissão" de Maria Lúcia Amaral que "entendeu já não ter as condições pessoais e políticas indispensáveis ao exercício do cargo, e que lhe foi proposta pelo Primeiro-Ministro".

Maria Lúcia Amaral
Maria Lúcia Amaral Mariline Alves

Luís Montenegro "assumirá transitoriamente as respetivas competências, nos termos do artigo 6.º, n.º 2, da Lei Orgânica do Governo (Decreto-Lei n.º 87-A/2025, de 25 de julho), logo que a exoneração se torne efetiva", pode ainda ler-se.

Assim sendo a antiga Provedora de Justiça é a primeira baixa do governo do segundo governo de Montenegro, que tomou posse a 5 de junho de 2025.  

