Montenegro diz que falará "oportunamente" sobre novo ministro da Administração Interna

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)
Maria Lúcia Amaral apresentou esta terça-feira o pedido de demissão do cargo de ministra da Administração Interna, tendo o Presidente da República aceitado a saída da governante. O primeiro-ministro assumiu de forma transitória a pasta.