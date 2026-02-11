Sábado – Pense por si

Portugal

Montenegro diz que falará "oportunamente" sobre novo ministro da Administração Interna

Negócios 15:44
Líder do Executivo foi questionado sobre a saída de Maria Lúcia Amaral.

Na primeira declaração pública após a , o primeiro-ministro, Luís Montenegro, evitou fazer muitos comentários sobre a demissão e disse que sobre o sucessor para a pasta do MAI falará "oportunamente sobre isso".

Luís Montenegro visitou esta quarta-feira a região de Coimbra
Luís Montenegro visitou esta quarta-feira a região de Coimbra Paulo Novais / Lusa - EPA

"Com certeza que sim [entendo as razões do pedido de demissão]. Eu propus [ao Presidente da República] essa demissão com base na iniciativa da senhora ministra", comentou Montenegro.

Perante a insistência dos jornalistas, o líder do Executivo focou depois as declarações na situação de Coimbra,

Maria Lúcia Amaral apresentou esta terça-feira o pedido de demissão do cargo de ministra da Administração Interna, tendo o Presidente da República aceitado a saída da governante. O primeiro-ministro assumiu de forma transitória a pasta.

, período no qual acumulou respostas polémicas à gestão da crise dos incêndios de 2025, às filas nos aeroportos e agora na resposta ao mau tempo que tem afetado Portugal.

(Notícia atualizada às 15:10 horas com mais informação)

Tópicos Presidência da República Presidente da República Luís Montenegro Maria Lúcia Amaral Coimbra
