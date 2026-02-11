Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

Portugal

Marcelo recusa comentar saída da ministra da Administração Interna: "não me vou substituir ao juízo que foi feito"

CM 07:27
Capa da Sábado Edição 3 a 9 de fevereiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 3 a 9 de fevereiro
As mais lidas

Primeiro-ministro assumirá o ministério até propor um sucessor ao Presidente da República.

O Presidente da República recusou comentar a, Maria Lúcia Amaral. Minutos após a saída da responsável ter sido confirmada pelo próprio chefe de Estado, que aceitou o pedido de exoneração, Marcelo Rebelo de Sousa não comentou a decisão, afirmando querer "respeitar a vontade da senhora ministra".

Marcelo Rebelo de Sousa recorda o 11 de setembro e defende o multilateralismo
Marcelo Rebelo de Sousa recorda o 11 de setembro e defende o multilateralismo Rui Ochôa/Lusa

"Não me vou substituir ao juízo que foi feito", afirmou o chefe de Estado à saída de um evento, em Lisboa. "A ministra transmitiu essa vontade [de sair] ao primeiro-ministro, e o primeiro-ministro transmitiu ao Presidente da República".

Na sequência do anúncio que Luís Montenegro terá a tutela de forma transitória, Marcelo Rebelo de Sousa lembrou que a lei orgânica do governo prevê que o primeiro-ministro assuma provisoriamente a pasta da Administração Interna até "apresentar uma proposta para o futuro" do cargo.

Maria Lúcia Amaral. Caiu a ministra que ia sempre almoçar a casa
Leia Também

Maria Lúcia Amaral. Caiu a ministra que ia sempre almoçar a casa

Maria Lúcia Amaral demitiu-se esta terça-feira, após um coro de críticas à sua gestão da situação das tempestades em Portugal nas últimas duas semanas.

Artigos Relacionados
Tópicos Presidência da República Presidente da República Saída Marcelo Rebelo de Sousa Maria Lúcia Amaral Lisboa Portugal
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Marcelo recusa comentar saída da ministra da Administração Interna: "não me vou substituir ao juízo que foi feito"