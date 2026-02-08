Montenegro dá os parabéns a Seguro: "Cooperação será a nota dominante"

O primeiro-ministro já falou com o Presidente da República eleito e pede uma oportunidade para governar durante "três anos e meio".

"Em nome do Governo quero felicitar António José Seguro, Presidente da República eleito. Tive a oportunidade de falar com ele e com André Ventura, o candidato vencido neste segundo sufrágio", afirmou Montenegro. O primeiro-ministro disse que manifestou a Seguro a vontade de trabalhar em conjunto com o novo chefe de Estado: "A colaboração será a nota dominante".



Luís Montenegro, o primeiro-ministro Lusa

O primeiro-ministro referiu várias vezes que esperava que Seguro queira trabalhar com o Governo durante os próximos "três anos e meio sem eleições nacionais", apelando a uma magistratura de estabilidade por parte do Presidente eleito.

Luís Montenegro elogiou os portugueses por terem ido votar e agradeceu o trabalho a quem esteve nas mesas de voto para que "a esmagadora maioria dos portugueses pudessem votar".

Reafirma a intenção de reformar o Estado, para atender a solicitações mais rápido e também de forma mais eficiente, e também para deixar às próximas gerações um território "cuidado e com sustentabilidade ambiental".