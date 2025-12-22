Sábado – Pense por si

Portugal

O eurodeputado com 9 assessores e uma estagiária

Marco Alves
Marco Alves 23:00

Bruno Gonçalves (PS) é o recordista em Bruxelas. Não diz quanto ganham assessores, mas sabe-se que tem €30.769 por mês para pagar pessoal. Esclarece que fazem consultoria, análise jurídica e produção de vídeos para as suas redes sociais. Diz ainda que é "uma equipa com currículo e experiência nas instituições europeias”

O publicado pela SÁBADO no dia 10 de dezembro sobre os assessores dos deputados portugueses no Parlamento Europeu (PE) versava sobre os casos de Paulo Cunha (PSD) e João Cotrim Figueiredo (IL), mas referia também a curiosidade de haver um deputado do PS, Bruno Gonçalves, que tinha nove assessores, estando quatro a trabalhar a partir de Portugal e cinco em Bruxelas (sendo dois destes partilhados com outros eleitos do PS). Bruno Gonçalves é assim o eurodeputado português com mais assessores a trabalhar para si. A esta vasta equipa juntam-se também os estagiários.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Investigação
Opinião Ver mais
Germano Almeida
Germano Almeida

A Ucrânia não ficará sozinha

Zelensky vê na integração na UE uma espécie de garantia de segurança, ainda que não compense a não entrada na NATO. É possível sonhar com um cessar-fogo capaz de evitar uma futura terceira invasão russa da Ucrânia (agora para Odessa e talvez Kiev, rumo às paredes da frente Leste da UE)? Nunca num cenário de concessão do resto do Donbass. O invadido a oferecer, pela negociação, ao invasor o que este não foi capaz de conquistar no terreno? Não pode ser. Aberração diplomática que o fraco mediador Trump tenta impor aos ucranianos.

Menu shortcuts

O eurodeputado com 9 assessores e uma estagiária