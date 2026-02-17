Sábado – Pense por si

Ilhas do grupo Central dos Açores sob aviso amarelo devido à chuva

Lusa 08:04
Ilhas do Faial, Pico, São Jorge, Terceira e Graciosa estão sob aviso amarelo até às 09h00 de hoje.

As ilhas do grupo Central dos Açores estão sob aviso amarelo devido à precipitação, por vezes forte, disse o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com um comunicado, o IPMA colocou as ilhas do Faial, Pico, São Jorge, Terceira e Graciosa sob aviso amarelo até às 09h00 de hoje.

O aviso amarelo é o primeiro nível de alerta numa escala de três (amarelo, laranja, vermelho) emitida pelo IPMA.

Significa que existe uma situação de risco para atividades dependentes do tempo, sendo caracterizado por risco moderado.

Ilhas do grupo Central dos Açores sob aviso amarelo devido à chuva