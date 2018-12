Os resultados do relatório preliminar da Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) sobre a queda do helicóptero do INEM já foram enviados para o Ministério Público.

Em declarações aos jornalistas, à margem de uma conferência organizada pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) sobre migrações, Eduardo Cabrita escusou-se a comentar os resultados preliminares do relatório, mas adiantou que já produziu despacho remetendo as conclusões para o Ministério Público.



O relatório preliminar divulgado hoje aponta falhas à NAV Portugal, ao 112 e ao Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto (Protecção Civil).



O ministro frisou que o objectivo deste tipo de relatório "é melhorar a capacidade de resposta das instituições", sublinhando que se tratou de uma situação em que "provavelmente seria sempre impossível salvar a vida dos quatro heróis que pereceram neste acidente".



"O relatório preliminar visa fundamentalmente a articulação entre mecanismos de socorro, por outro lado chamando a atenção para situações de violação de protocolos que estão definidos em directivas operacionais, neste caso na directiva operacional número quatro sobre acidentes com aeronaves", apontou o ministro.



Relativamente ao relatório final, Eduardo Cabrita disse que envolve todas as entidades e "tem a ver com o aperfeiçoamento dos mecanismos de interligação".



A queda do helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), no sábado, em Valongo (distrito do Porto) provocou a morte a quatro pessoas -- dois pilotos, um médico e uma enfermeira. O helicóptero regressava a Macedo de Cavaleiros (distrito de Bragança), depois de transportar uma idosa com problemas cardíacos graves até ao Hospital de Santo António, no Porto.