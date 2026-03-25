Ministro garante pagamento "em breve" de reforço de 10% para os colégios de ensino especial

Em janeiro, o Ministério da Educação anunciou que iria aumentar as verbas atribuídas aos colégios de educação especial.

O ministro da Educação, Ciência e Inovação garantiu esta quarta-feira que a atualização de 10% das verbas atribuídas aos colégios de educação especial será paga "em breve" e com retroativos a 1 de janeiro.



Protesto de colégios privados de ensino especial Marcos Borga/LUSA_EPA

"É a palavra do Governo. O processo de aprovação está a seguir os trâmites do Governo e, em breve, teremos esse tema resolvido", afirmou Fernando Alexandre, em declarações à Lusa no final de uma reunião de trabalho com sindicatos de professores.

Os colégios de educação especial ainda não receberam a atualização de 10% das verbas atribuídas pelo Governo, anunciada em janeiro, e alertaram esta quarta-feira que estão a enfrentar uma situação financeiramente insustentável e que o próximo ano letivo poderá estar em causa.

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"Há um manifesto atraso, que é prejudicial para a gestão dos colégios e que agrava situações muito difíceis", disse o diretor executivo da Associação dos Estabelecimentos do Ensino Particular e Cooperativo (AEEP), Rodrigo Queiroz e Melo.

Em janeiro, o Ministério da Educação anunciou que iria aumentar em 10% as verbas atribuídas aos cinco colégios de educação especial com contrato de cooperação para colmatar as dificuldades sentidas pelas escolas, que naquela semana tinham-se manifestado para alertar para o risco de colapso financeiro.

Assim, o valor do financiamento mensal por aluno passaria dos atuais 651,26 euros para 716,39 euros nestes colégios, que são uma extensão da rede pública, quando esta não dispõe de respostas adequadas para as necessidades dos alunos.