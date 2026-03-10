Sociedade Ponto Verde e EPIS unem-se para reforçar a educação ambiental nas escolas

· Sessões formativas da Academia Ponto Verde decorrem até ao final deste ano letivo. Os professores dos 2.º e 3º ciclos ainda podem inscrever as suas turmas.

A Sociedade Ponto Verde (SPV), através da Academia Ponto Verde, e a EPIS – Empresários Pela Inclusão Social - estabeleceram um protocolo de colaboração com os objetivos de reforçar a educação ambiental nas escolas, colocando a reciclagem de embalagens no centro das aprendizagens, e aumentar as competências em Economia Circular e Sustentabilidade junto de crianças e jovens.

A Academia Ponto Verde, criada em 2019, já levou a reciclagem de embalagens a milhares de alunos em todo o País, além de disponibilizar conteúdos sobre esta matéria na sua plataforma. Só no último ano letivo, as sessões formativas “Reciclar é na boa” chegaram a cerca de 16 mil alunos dos 2.º e 3.º ciclos, de 300 escolas de Portugal Continental, Açores e Madeira. Na atual edição, que decorre até junho, o objetivo é alcançar mais de 21 mil alunos, pelo que continuam abertas as inscrições, e os professores podem fazer o registo das suas turmas, aqui.

Estas formações destinam-se aos alunos dos 2.º e 3.º ciclos e têm como objetivo sensibilizar para a importância da correta separação e deposição seletiva de embalagens, contribuindo para o cumprimento das metas ambientais nacionais e europeias. Através de uma abordagem prática, interativa e criativa, os alunos esclarecem dúvidas sobre o sistema de reciclagem e o percurso das embalagens nos ecopontos verde, amarelo e azul, sendo incentivados a replicar estes comportamentos em casa e junto da comunidade. Adicionalmente, as sessões da Academia Ponto Verde vão começar a integrar a temática do Sistema de Depósito e Reembolso (SDR), com o objetivo de despertar os alunos para este tema.

A parceria com a EPIS decorre de objetivos comuns na área do ambiente e permite ampliar significativamente o alcance da Academia Ponto Verde, levando estas formações ainda a mais escolas, professores e alunos, considerando a presença da associação em 622 estabelecimentos de ensino de 77 concelhos do País. A EPIS, criada em 2006, é uma referência nacional na promoção da inclusão social e do sucesso educativo de crianças e jovens, que promove metodologias inovadoras que capacitam os alunos para atingirem o seu máximo potencial ao longo da vida, reforçando agora a componente ambiental.

“Para a missão da EPIS - promoção da inclusão social de crianças e jovens através da Educação -, o desenvolvimento integral de cada pessoa passa também pelas competências de literacia ambiental e de cidadania. Neste sentido, estamos muitos satisfeitos com a parceria com a Sociedade Ponto Verde, que é mais um contributo natural e decisivo da EPIS, permitindo fazer chegar a mais regiões e escolas a Academia Ponto Verde, por forma a potenciar nos mais jovens e nas suas famílias as práticas de reciclagem, tendo em vista a melhoria dos indicadores nacionais”, afirma Diogo Simões Pereira, Diretor-Geral da EPIS.

Para Ricardo Sacoto Lagoa, Diretor de Marketing, Sensibilização e Comunicação da Sociedade Ponto Verde: “A parceria com a EPIS reforça a nossa forma de atuação. A partilha de conhecimento e o trabalho colaborativo são fundamentais para enfrentarmos os desafios que temos pela frente, em particular na área da reciclagem de embalagens. No último ano, Portugal não conseguiu atingir as metas de reciclagem de embalagens, apesar do investimento histórico no sistema, pelo que é necessário continuar a trabalhar em conjunto”.

“É neste sentido que juntamos esforços na Educação dos nossos jovens, agora com a EPIS, guiando-os para que adquiram as competências necessárias para que se tornem cidadãos mais responsáveis, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da sociedade. Este ano letivo, pretendemos alcançar os 21 mil alunos, um aumento de 30% face ao ano anterior, e acreditamos que esta parceria ajudará neste objetivo”, acrescenta Ricardo Sacoto Lagoa.

Recorde-se que, em 2025, Portugal entrou em incumprimento das metas europeias de reciclagem de embalagens, uma vez que a taxa de retoma foi de 60,2% (apuramento preliminar). Num ano que era decisivo – em que o País deveria ter garantido a recolha seletiva de 65% de todas as embalagens colocadas no mercado – e com um investimento recorde no sistema de 212 milhões de euros (+90 milhões face a 2024), os resultados mostram que o atual modelo não está a responder de forma eficaz, o que exige mudanças estruturais, a par da sensibilização e educação ambiental.

Lisboa, 10 de março de 2026

Sobre a EPIS

A EPIS – Empresários Pela Inclusão Social foi criada em 2006 por empresários e gestores portugueses, tendo escolhido a Educação como forma de concretização da sua missão principal de promoção da inclusão social em Portugal. Com este foco, tem desenvolvido os seus projetos de intervenção cívica na área do combate ao insucesso e ao abandono escolar, com particular atenção à capacitação de jovens em risco que frequentam o pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclo de escolaridade e ensino secundário e à disseminação de boas práticas de gestão nas escolas.

A EPIS é, atualmente, o maior parceiro privado do Ministério da Educação e dos Governos regionais dos Açores e da Madeira no combate ao insucesso e abandono escolar. Desde a sua fundação, contou com mais de 674 empresas associadas e parceiras da sua atividade no terreno e os seus programas de promoção do sucesso escolar estiveram presentes em 77 concelhos de todo o país, em parceria com o Ministério da Educação, o Instituto de Emprego e Formação Profissional, os Governos Regionais da Madeira e dos Açores, 38 Autarquias parceiras e 622 escolas de todo o país.

Sobre a Sociedade Ponto Verde

Desde 1996 que a Sociedade Ponto Verde (SPV) tem como missão contribuir para a promoção da economia circular através do Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens (SIGRE), assente num forte compromisso com a inovação e I&D, a literacia ambiental e a cidadania ativa. Entidade privada sem fins lucrativos e líder de mercado, é responsável pelo encaminhamento para reciclagem e valorização dos resíduos de embalagens resultantes do grande consumo. Atualmente, serve cerca de 8 000 clientes, apoiando-os na conceção de embalagens mais circulares e propondo novas soluções para melhorar os processos de recolha, separação e tratamento.

Para reforçar a comunicação e sensibilização, em 2025, foi criada a Ponto Verde, uma nova marca com uma imagem renovada, que visa estar mais próxima dos cidadãos, criando um movimento agregador que une gerações de norte a sul do País e ilhas numa jornada coletiva pela reciclagem de embalagens e pela sustentabilidade.

